Wenn von der Hochzeit keine Erinnerung bleibt: Braut verliert nach Schicksalsschlag ihr Gedächtnis

Ehemann Troy kann sich noch erinnern, wie seine geliebte Kristen in den Tagen nach dem schlimmen Unfall zwar etwas desorientiert gewirkt habe. Doch zur Hochzeit war sie so glücklich.

Die Braut kam sofort ins Krankenhaus. Dort diagnostizierten die Ärzte zunächst ein Schädel-Hirn-Trauma bei ihr. Zwei Wochen später wurde dann ganz romantisch in einer Berghütte geheiratet.

"Ich weiß noch, dass ich dachte, wir hätten das Auto verpasst und alles sei in Ordnung", sagte die Kanadierin zu Newsweek . "Aber als ich mich umdrehte, sah ich, dass die ganze rechte Seite meines Autos völlig zertrümmert und demoliert war."

Doch wenige Stunden nachdem Kristen sich das Brautkleid zur letzten Anprobe angezogen hatte, wurde sie in einer dunklen Winternacht in einen üblen Autounfall verwickelt.

Kristen und Troy hatten sich so auf ihre Hochzeit gefreut. Monatelang haben sie geplant. Alles sollte perfekt sein.

Kristen und Troy Parker wollen das Beste aus der vergessenen Hochzeit machen. © Instagram/tandkaythespectrumway

Heute sagt Kristen, dass sie sich nicht an die Hochzeit erinnern kann. Die Erinnerung sei wie "ausgelöscht", schildern die Eheleute auf ihrem gemeinsamen Account bei Instagram.

Erst später diagnostizierten die Ärzte das ganze Ausmaß der Unfall-Folgen. Kristen hatte neben einer Gehirnerschütterung auch einen leichten Schlaganfall und eine Hirnatrophie erlitten!

"Mein Autounfall war am 18. Januar 2024, meine Hochzeit war am 4. Februar 2024. Alles, was etwa vier Monate nach dem Unfall kam, ist verschwommen und kommt nicht zurück", sagt sie.

Kristen, die von sich sagt, autistisch zu sein, geht es inzwischen wieder besser. Sie befindet sich allerdings noch immer in Behandlung. Bleibende Schäden hat sie glücklicherweise nicht zu befürchten.

Doch sie weiß, dass die Hochzeitsbilder und die Erzählungen ihres Ehemannes alles sind, was von ihrem "schönsten Tag im Leben" greifbar bleibt.