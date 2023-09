Sommer, Sonne und Souvláki: So prellte ein dreistes Pärchen im Urlaub die Zeche!

Ein Mitarbeiter des Restaurants "Ariadni Apartments" im Örtchen Koutouloufári habe in einer Facebook-Gruppe ein Bild der Zechpreller gepostet und seinem Unmut Luft gemacht.

Drei Tavernen im Norden Kretas sollen es gewesen sein, in denen die beiden Briten ihre Zeche geprellt haben.

Mehr als 200 Kreta-Urlauber, vor allem aus Großbritannien, hätten sich auf den Beitrag in der Gruppe "Koutouloufari For Ever" gemeldet.

Viele zeigten sich über das Verhalten ihrer Landsleute empört und schämten sich, andere wollten helfen, das Pärchen ausfindig zu machen. Bislang allerdings erfolglos.