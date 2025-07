Mädelsurlaub endet dramatisch: Touristin kämpft nach Tattoo um ihr Leben

Benidorm (Spanien) - Für eine 29-Jährige sollte es ein herrlicher Junggesellinnenabschied in Spanien werden - doch der Urlaub verwandelte sich für die britische Touristin in einen Albtraum.

Nachdem sich Poppy (29) ein Tattoo stechen lassen hatte, verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch. © Gofundme/Screenshot/Please Help bring poppy home

Wie Daily Mail berichtet, liegt Poppy-mae Crutchley seitdem im Koma und kämpft in Spanien um ihr Leben - ihr Herz, ihre Nieren und ihre Lunge haben versagt.

Ihr Vater, Simon Crutchley, postete am 1. Juli ein Foto seiner Tochter auf Facebook, die an Maschinen angeschlossen ist. Er schrieb dazu: "Das ist meine Tochter Poppy-mae Crutchley, die in einem spanischen Krankenhausbett liegt und um ihr Leben kämpft."

Alles begann an einem vermeintlich fröhlichen Mädelsabend.

Poppy ließ sich ein Tattoo stechen und feierte ausgelassen mit Freundinnen - doch kurz danach verschlechterte sich ihr Zustand dramatisch.