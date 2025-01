Widerliche Rache im Urlaubs-Paradies: Kellnerin vergiftet Desserts für Hotelgäste

Costa del Sol (Spanien) - Diese Aktion hätte Menschenleben kosten können: In einem Hotel an der bei Urlaubern beliebten Costa del Sol im Süden Spaniens hat eine Kellnerin die Speisen für die Gäste mit Bleichmittel versetzt - aus purer Rache.

Die Chemikalie wurde in den Desserts auf dem Buffet des Hotels gefunden. (Symbolbild) © 123rf/maxsheb

Wie mehrere Medien berichteten, habe die 50-Jährige die Chemikalie offenbar über mehrere Desserts am Buffet geschüttet. Demnach habe sie sich so an ihrem Ex-Arbeitgeber rächen wollen, nachdem dieser ihr die Kündigung ausgesprochen hatte.

Der Vorfall habe sich bereits im Mai 2023 ereignet, doch erst jetzt seien die Behörden damit an die Öffentlichkeit gegangen, weil eine Gefängnisstrafe im Raum steht.

Bei ihrer Tat wurde die Frau glücklicherweise von aufmerksamen Hotelgästen beobachtet, die sie sofort beim Sicherheitspersonal meldeten. Damit retteten sie möglicherweise Leben.

Zunächst soll sie noch versucht haben zu fliehen, doch sie konnte glücklicherweise gestellt werden. Gegenüber den Hotel-Verantwortlichen stritt die Rachsüchtige die Tat zwar ab, die Polizei wurde natürlich dennoch informiert.