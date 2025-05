Blitz metzelt 27 Kühe nieder: Bäuerin wie durch Wunder unverletzt

Rodeiro (Spanien) - Ein Gewitter zog am Himmel über Nordspanien auf, mit bedrohlichem Donnern kam es Bäuerin Julia Pardo und ihren 30 Kühen immer näher. Sie war schon auf dem Rückweg zum Stall, als der Blitz plötzlich direkt neben ihr einschlug. 27 Kühe starben sofort, doch Julia blieb am Leben.

27 der insgesamt 30 Kühe starben sofort nach dem Blitzeinschlag. Durch den nassen Boden hatten sie keine Chance, zu überleben. (Symbolfoto) © Fotomontage: Boris Roessler/dpa, Patrick Pleul/dpa

Wie der spanische Fernsehsender "Antena 3" berichtet, ereignete sich das verheerende Wetterereignis am vergangenen Sonntag in Rodeiro, einem kleinen Ort im Nord-Westen von Spanien.

Die Wiese, auf der die insgesamt 30 Tiere grasten, befindet sich ein kleines Stück vom Stall entfernt und damit den Kühen nichts zustößt, war Julia von Zuhause in Richtung Farm aufgebrochen.

Doch auf dem Rückweg erwischte sie das Gewitter kalt. Der Regen prasselte auf die junge Frau herab und kurz bevor sie den sicheren Stall erreichen konnte, kam es plötzlich zur Katastrophe.

Ein Blitz schlug in einen Masttransformator direkt neben ihr ein und wurde durch diesen genau in ihre Richtung gelenkt. Das Wasser im nassen Boden führte dazu, dass die Elektrizität des Blitzes in alle Richtungen abgeleitet wurde. Ganze 27 Tiere fielen sofort tot um.

Doch wie durch ein Wunder blieb Julia unverletzt.