Tausende Gäste bekommen geschmolzenen Käse serviert: Was ist hier los?

Beim traditionellen Raclette kommt der Käse zum Schmelzen nicht wie häufig üblich scheibchenweise in Pfännchen unter einen Tischgrill. Vielmehr wird der halbe Käselaib am offenen Feuer oder an einer Grillstange geschmolzen und auf den Teller geschabt. Der Name "Raclette" leitet sich vom französischen Verb "racler" (schaben) ab. Der Käse wird mit Kartoffeln gegessen.

Um die 4893 Gäste zu bedienen, standen in Martigny nach Angaben der Veranstalter 361 Racletteure im Einsatz, die das Geschmolzene auf die Teller schabten.