Schrecklicher Vorfall im Zoo: Tiger tötet Mitarbeiter!

Brașov (Rumänien) - Am Dienstag ereignete sich im Gradina Zoologica, ein tragischer Unfall, bei dem ein 52-jähriger Tierpfleger von einem Tiger getötet wurde.

Der Tiger packte den 52-Jährigen und fügte ihm schwere Verletzungen am Kopf zu. © Screenshot/Facebook/Grădina Zoologică Pitești

Wie Stirile proTV berichtete, war der Mitarbeiter gerade dabei, Futter in den Käfig des Tigers zu bringen, als er anscheinend grundlegende Sicherheitsvorkehrungen missachtete.

Laut ersten Berichten hatte der Tierpfleger vergessen, die Sicherheitstür zu schließen, die den Zugang zwischen ihm und der Raubkatze hätte absichern sollen.

Dadurch konnte das Tier in den Bereich eindringen, in dem der Pfleger sich aufhielt, und griff ihn sofort an.

Das Wildtier packte den 52-Jährigen und fügte ihm schwere Verletzungen am Kopf zu.

Trotz der schnellen Ankunft von Rettungskräften konnte der Mann nicht mehr gerettet werden und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.