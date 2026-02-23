Junge isst zum ersten Mal Cheeseburger: Seine Reaktion ist nicht von dieser Welt
USA - So muss sich der Himmel auf Erden anfühlen. Anders ist die Reaktion eines Einjährigen nicht zu erklären, nachdem er zum ersten Mal in seinem Leben in einen Burger der beliebten Fastfood-Kette Five Guys gebissen hatte.
Eigentlich wollten Kay (30) und Chris (34) Fico mit ihrem Sohn Beau (1) zum Friseur. Auf dem Weg zum Salon machte die kleine Familie aber noch einen Stop zur Stärkung.
Was sich dann bei Five Guys abspielte, ließ den Jungen innerhalb von nur ein paar Tagen zum viralen Hit im Internet werden. Mama Kay filmte ihren Liebling dabei, wie er seine Cheeseburger-Premiere feierte.
Das TikTok heimste bislang mehr als sechs Millionen Views ein und zeigt, wie Beau in seinen Burger beißt, anfängt zu kauen und dabei genüsslich die Augen schließt. So, als würde er im siebten Fast-Food-Himmel schweben.
"Danke für das Mittagessen, eure Burger sind von einem heranwachsenden Jungen für gut befunden worden", schrieb Kay zum Video an Five Guys adressiert.
Bei der Burgerkette kam der süße Beitrag so gut an, dass Kay gefragt wurde, ob das Unternehmen das TikTok reposten darf. Bessere Werbung geht wohl nicht.
Papa Chris sagte voraus, dass der Clip seines Sohnes viral gehen wird
Im Gespräch mit People gab Kay zu, dass die Burger-Verkostung nicht hätte schiefgehen können. "Er liebt Burger. Sobald er den ersten Bissen genommen hatte, war er völlig fasziniert", sagte die 30-Jährige über ihren Sohn.
Das kurze Video habe sie aus mütterlicher Intuition heraus aufgenommen - und sollte am Ende damit recht behalten. "Es hat uns so zum Lachen gebracht, und ich dachte, das Internet könnte ein bisschen unbeschwerte Freude gebrauchen", sagte Kay. Ihr Mann Chris habe sogar aus Spaß gemeint, dass der Clip viral gehen wird. Auch er sollte richtig liegen.
TikTok-User kommentierten Beaus Burger-Erfahrung derweil zu Tausenden.
"Das hat seine Seele berührt", schrieb ein Nutzer. Ein anderer meinte, dass der Einjährige wohl eine "spirituelle Erfahrung" beim Biss in den Cheeseburger gehabt haben muss.
Titelfoto: Montage: Screenshots/TikTok/kayfico