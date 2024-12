Was sie auf Google Street View entdeckt, hätte sie nie erwartet!

Michigan (USA) - Nachdem eine Influencerin bei Google Street View ihr altes Elternhaus gesucht hatte, hätte sie nie damit gerechnet, was sie zu sehen bekam.

Als Anna Costley ihr Elternhaus auf Google Street View suchte, erlebte sie mehr als nur Nostalgie. © TikTok/Screenshot/annacostleyy

Die 25-jährige Anna Costley wollte einfach nur einem TikTok-Trend folgen: Nutzer suchen auf Google Street View nach dem Haus, in dem sie aufgewachsen waren, um in Erinnerungen an alte Zeiten zu schwelgen.

Doch als sie ihr Elternhaus betrachtete, erlebte sie mehr als nur Nostalgie.

Denn sie brach in Tränen aus, als sie auf der Einfahrt zwei vertraute Gestalten erblickte: ihre beiden Kindheitshunde, Louis der Puggle und Josie, der Terrier-Mops-Mischling.

Es war ein Anblick, der sie tief berührte – die beiden Hunde waren mittlerweile verstorben.