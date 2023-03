Tourist wagt Bungee-Sprung, dann reißt plötzlich das Seil

Bei dem Sprung in Thailand riss plötzlich das Bungee-Seil eines Touristen. © Bildmontage Screenshot Twitter/@obrindependente

Es sollte ein Highlight seines Urlaubs werden: Mike aus Hongkong, der aus persönlichen Gründen nur seinen Vornamen öffentlich machte, reiste mit seinem Freund nach Pattaya in Thailand.

Dort besuchten sie den Safari- und Abenteuerpark "Changthai Thappraya". Neben einigen Attraktionen lockte ein Bungee-Sprung die beiden Freunde an.

Eigentlich hatte Mike in jenem Moment einen Schießstand ausprobieren wollten, entschied sich dann aber doch für einen Sprung aus etwa 33 Metern Höhe, da sein Kumpel es bereits vor ihm gewagt hatte.

"Es war wirklich hoch, also schloss ich meine Augen", erinnert sich der Mann aus Hongkong. Diese Entscheidung war wahrscheinlich die beste seines Lebens, denn so musste er nicht mit ansehen, was dann geschah:

Nachdem der 39-Jährige vom Podest in schwindelerregender Höhe gesprungen und sich in die Tiefe gestürzt hatte, riss plötzlich das Bungee-Seil, was an seinen Beinen befestigt worden war. Sein Freund wurde, ohne es zu wollen, zum Augenzeuge.