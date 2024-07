Unglück auf Segelboot? Zwei Kinder tot geborgen, Vater noch immer vermisst

Wisconsin (Vereinigte Staaten) - Nachdem eine dreiköpfige Familie am vergangenen Wochenende an der Küste des Oconto County auf einer Segeltour verschwunden war, wurden die Kinder nun tot aufgefunden.

Ein Vater und seine beiden Kinder verschwanden auf einer Segeltour, nun wurden die Kinder tot aufgefunden. (Symbolbild) © mailboxavn/123RF

Am Samstagvormittag segelte die Familie auf ihrem Segelboot namens "My Lady Blue" in die Green Bay.

Nur wenige Stunden später galten der Vater und seine beiden Kinder, drei und fünf Jahre alt, als vermisst.

Laut einem Statement des Door County Sheriffs Büros begann eine umfassende Such- und Rettungsaktion, nachdem die Polizei informiert wurde, dass ein Segler mit seinen Kindern nicht zurückgekehrt war.

Die US-amerikanische Küstenwache und zahlreiche weitere Einsatzkräfte suchten die Green Bay daraufhin nach den Vermissten ab und erweiterten ihre Suche auf anliegende Gewässer.