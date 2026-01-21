Gefährlicher Urlaub: Beliebtes Reiseziel macht außerehelichen Sex strafbar

Indonesien - Seit Jahresbeginn gilt in ganz Indonesien ein neues Strafgesetzbuch , das auch für Urlauber Konsequenzen haben kann.

Wer in Indonesien Sex außerhalb der Ehe hat, macht sich strafbar. (Symbolbild) © 123rf/ryanking999

Demnach ist außerehelicher Sex landesweit verboten - und zwar nicht nur für Einheimische, sondern ausdrücklich auch für Ausländer.



Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass unverheiratete Paare nicht zusammenleben dürfen. Wer gegen diese Regelungen verstößt, dem drohen bis zu einem Jahr Haft.

Das Auswärtige Amt weist jedoch in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen darauf hin, dass Anzeigen nur von einem engen familiären Personenkreis gestellt werden dürfen: "Anzeigeberechtigt sind dabei ausschließlich Kinder und Eltern der Betroffenen sowie die Ehepartner."

Hotelkontrollen sind demnach nicht vorgesehen.