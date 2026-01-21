Gefährlicher Urlaub: Beliebtes Reiseziel macht außerehelichen Sex strafbar
Indonesien - Seit Jahresbeginn gilt in ganz Indonesien ein neues Strafgesetzbuch, das auch für Urlauber Konsequenzen haben kann.
Demnach ist außerehelicher Sex landesweit verboten - und zwar nicht nur für Einheimische, sondern ausdrücklich auch für Ausländer.
Darüber hinaus sieht das Gesetz vor, dass unverheiratete Paare nicht zusammenleben dürfen. Wer gegen diese Regelungen verstößt, dem drohen bis zu einem Jahr Haft.
Das Auswärtige Amt weist jedoch in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen darauf hin, dass Anzeigen nur von einem engen familiären Personenkreis gestellt werden dürfen: "Anzeigeberechtigt sind dabei ausschließlich Kinder und Eltern der Betroffenen sowie die Ehepartner."
Hotelkontrollen sind demnach nicht vorgesehen.
Das Außenministerium empfiehlt Zurückhaltung
Zudem warnt das Deutsche Außenministerium, dass die Beleidigung der Regierung, des Präsidenten oder des Vizepräsidenten mit bis zu drei Jahren Haft geahndet werden kann.
Für das Lächerlichmachen eines Gottes oder Propheten drohen noch strengere Strafen mit bis zu fünf Jahren Gefängnis.
Besonders in der Öffentlichkeit mahnt das Amt daher zu Zurückhaltung: "Bei öffentlichen Äußerungen, Gesprächen, im Internet sowie in den sozialen Medien wird zu besonderer Vorsicht geraten."
