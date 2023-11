Traurig! Lkw stürzt auf Tierheim: Mindestens sieben Welpen tot

Die kleinen Kläffer hatten unter diesem Monster keine Chance zu überleben. © Screenshot/Instagram/franciscodeasisrefugio

Das furchtbare Welpen-Drama spielte sich am Montag in Talca, in der Region Maule in Chile ab.

An einem sonnigen Tag brach dort das Unheil über ein Hundeheim herein. Aus bisher völlig unbekannten Gründen verlor der Fahrer eines mit Steinen beladenen Lkws die Kontrolle über seine tonnenschwere Maschine und kippte von der Straße genau auf die Hundeschutzhütte "San Francisco de Asis" und blieb seitlich auf ihr liegen.



Der Laster zerstörte dabei mehrere Häuser, in denen die Tiere, die dort Schutz suchten, hausten. Mindestens sieben kleine Welpen verloren ihr Leben! Ein Mensch wurde verletzt.

Nach Angaben lokaler Medien gehen Tierschützer davon aus, dass die Zahl der gestorbenen Hunde noch steigen könnte, da mehrere pelzige Vierbeiner noch immer vermisst werden.

Die Betreiberin des Tierheims zeigt völlig geschockt den furchtbaren Unfallort auf Instagram.