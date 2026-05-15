800 Jahre alte Reliquie gestohlen: Dieb gießt Heiligen-Schädel in Beton

Jablonne v Podjestedi - Nach dem Diebstahl einer fast 800 Jahre alten Reliquie aus einer katholischen Kirche in Tschechien hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Mitten in einem Gottesdienst wurde der Schädel der Heiligen Zdislava gestohlen. Nun tauchte er - eingegossen in Beton - wieder auf. © Marek Kuntoš/CTK/dpa

Der mutmaßliche Täter habe zugegeben, den Schädel entwendet und später in Beton eingegossen zu haben, teilte eine Sprecherin mit.

Die Reliquie wird von Gläubigen als Überrest der Heiligen Zdislava von Lämberg verehrt und befand sich in der Laurentiuskirche von Jablonne v Podjestedi. Der Ort liegt rund 15 Kilometer südlich der sächsischen Grenzstadt Zittau.

Mit Spezialtechnik habe man zerstörungsfrei festgestellt, dass sich der Schädel tatsächlich in einem massiven Betonblock befinde, teilten die Ermittler weiter mit.

Kunstrestauratoren würden sich nun darum bemühen, ihn aus der Verschalung zu befreien. Dem Verdächtigen sei es nach eigener Aussage nicht um Geld gegangen.

Er habe die Zurschaustellung der menschlichen Überreste abgelehnt, sie in einen Fluss werfen und so in einer privaten Zeremonie bestatten wollen.