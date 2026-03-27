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Anschlag auf russisches Kulturzentrum: Mehrere Molotowcocktails aufs Gebäude geworfen

Ein russisches Kulturzentrum in der tschechischen Hauptstadt Prag wurde Ziel eines Brandanschlags.

Von Malte Kurtz

Prag - Ein russisches Kulturzentrum in der tschechischen Hauptstadt Prag wurde Ziel eines Brandanschlags.

Die Brandspuren am Gebäude sind deutlich zu erkennen.
Die Brandspuren am Gebäude sind deutlich zu erkennen.  © X/@PolicieCZ

Am Donnerstagabend haben bisher unbekannte Täter mehrere Molotowcocktails auf das Gebäude im Stadtteil Dejvice geworfen, wie die tschechische Polizei via X mitteilte.

Derzeit wird nach den Tätern gefahndet. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.

Dazu veröffentlichtes Bildmaterial zeigt dabei die Folgen des Brandanschlags: am Mauerwerk sind erheblich Rußspuren zu sehen, die Fenster sind zertrümmert.

Die Fenster wurden zertrümmert.
Die Fenster wurden zertrümmert.  © X/@PolicieCZ

Das russische Kulturzentrum, in dem unter anderem Sprachkurse angeboten werden, liegt nur unweit von der russischen Botschaft entfernt, direkt in einem Diplomatenviertel. Die Betreiber des Kulturzentrums stehen aufgrund der Verbreitung von Kreml-Propaganda auf der Sanktionsliste der EU.

Titelfoto: X/@PolicieCZ

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