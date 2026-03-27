Anschlag auf russisches Kulturzentrum: Mehrere Molotowcocktails aufs Gebäude geworfen
Prag - Ein russisches Kulturzentrum in der tschechischen Hauptstadt Prag wurde Ziel eines Brandanschlags.
Am Donnerstagabend haben bisher unbekannte Täter mehrere Molotowcocktails auf das Gebäude im Stadtteil Dejvice geworfen, wie die tschechische Polizei via X mitteilte.
Derzeit wird nach den Tätern gefahndet. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.
Dazu veröffentlichtes Bildmaterial zeigt dabei die Folgen des Brandanschlags: am Mauerwerk sind erheblich Rußspuren zu sehen, die Fenster sind zertrümmert.
Das russische Kulturzentrum, in dem unter anderem Sprachkurse angeboten werden, liegt nur unweit von der russischen Botschaft entfernt, direkt in einem Diplomatenviertel. Die Betreiber des Kulturzentrums stehen aufgrund der Verbreitung von Kreml-Propaganda auf der Sanktionsliste der EU.
Titelfoto: X/@PolicieCZ