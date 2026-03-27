Anschlag auf russisches Kulturzentrum: Mehrere Molotowcocktails aufs Gebäude geworfen

Prag - Ein russisches Kulturzentrum in der tschechischen Hauptstadt Prag wurde Ziel eines Brandanschlags.

Die Brandspuren am Gebäude sind deutlich zu erkennen. © X/@PolicieCZ

Am Donnerstagabend haben bisher unbekannte Täter mehrere Molotowcocktails auf das Gebäude im Stadtteil Dejvice geworfen, wie die tschechische Polizei via X mitteilte.

Derzeit wird nach den Tätern gefahndet. Berichte über Verletzte gibt es bisher nicht.

Dazu veröffentlichtes Bildmaterial zeigt dabei die Folgen des Brandanschlags: am Mauerwerk sind erheblich Rußspuren zu sehen, die Fenster sind zertrümmert.