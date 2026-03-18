Begegnung sorgt für Staunen: Familie trifft auf seltenes Raubtier in der Böhmischen Schweiz

Doubice (Tschechien) - Eine nächtliche Autofahrt an der Grenze zwischen der Böhmischen Schweiz und dem Lausitzer Gebirge wurde für eine Familie zu einem besonderen Erlebnis: Mitten auf der Straße trafen sie plötzlich auf ein Tier . Was sie zuerst noch für einen Fuchs hielten, entpuppte sich schnell als etwas völlig anderes.

Der Tochter und dem Sohn von Vladimíra Visokaiová gelang es, bei der nächtlichen Begegnung Fotos des Tieres zu machen. © Lucie Roudná

Vladimíra Visokaiová war laut einer Mitteilung von Sachsenforst am späten Freitagabend kurz vor 22 Uhr auf dem Weg nach Doubice (Daubitz).

Die tschechische Gemeinde liegt an der Grenze der beiden Naturschutzgebiete Böhmische Schweiz und Lausitzer Gebirge, außerdem nur etwa 7 Kilometer von der Sächsischen Schweiz entfernt.

"Wir sahen den Lichtreflex in den Augen eines Tieres, von dem ich zunächst dachte, es könnte ein Fuchs sein, deshalb verlangsamte ich die Fahrt", erinnerte sich Visokaiová.

Schließlich bemerkte sie, dass das Tier viel größer als ein Fuchs war und erkannte schnell, dass es sich um einen Eurasischen Luchs handeln musste.

Der Luchs duckte sich erst noch am Straßenrand, als er jedoch bemerkte, dass sich das Auto nicht nähert, begann er die Straße zu überqueren.

"Es war überwältigend, mit eigenen Augen zu sehen, wie mächtig seine Pfoten sind und wie dicht sein Fell ist", so Visokaiová.