Begegnung sorgt für Staunen: Familie trifft auf seltenes Raubtier in der Böhmischen Schweiz
Doubice (Tschechien) - Eine nächtliche Autofahrt an der Grenze zwischen der Böhmischen Schweiz und dem Lausitzer Gebirge wurde für eine Familie zu einem besonderen Erlebnis: Mitten auf der Straße trafen sie plötzlich auf ein Tier. Was sie zuerst noch für einen Fuchs hielten, entpuppte sich schnell als etwas völlig anderes.
Vladimíra Visokaiová war laut einer Mitteilung von Sachsenforst am späten Freitagabend kurz vor 22 Uhr auf dem Weg nach Doubice (Daubitz).
Die tschechische Gemeinde liegt an der Grenze der beiden Naturschutzgebiete Böhmische Schweiz und Lausitzer Gebirge, außerdem nur etwa 7 Kilometer von der Sächsischen Schweiz entfernt.
"Wir sahen den Lichtreflex in den Augen eines Tieres, von dem ich zunächst dachte, es könnte ein Fuchs sein, deshalb verlangsamte ich die Fahrt", erinnerte sich Visokaiová.
Schließlich bemerkte sie, dass das Tier viel größer als ein Fuchs war und erkannte schnell, dass es sich um einen Eurasischen Luchs handeln musste.
Der Luchs duckte sich erst noch am Straßenrand, als er jedoch bemerkte, dass sich das Auto nicht nähert, begann er die Straße zu überqueren.
"Es war überwältigend, mit eigenen Augen zu sehen, wie mächtig seine Pfoten sind und wie dicht sein Fell ist", so Visokaiová.
Es gab bislang erst zwei Aufnahmen von Luchsen in der Böhmischen Schweiz
Normalerweise kommen Luchse eher in anderen Gebieten Tschechiens vor - darunter vor allem entlang der slowakischen Grenze. Trotzdem gibt es auch in der Nationalparkregion Böhmische Schweiz ab und zu Begegnungen mit den Raubtieren.
Dabei sind Aufnahmen der Tiere allerdings höchst selten. Im gesamten Nationalparkgebiet wurden bis jetzt erst zwei Schnappschüsse gemacht: eine nächtliche Aufnahme 2011 von einer Fotofalle, eine weitere von Besuchern im Jahr 2020.
Auch Karolína Šůlová, Sprecherin der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz der Tschechischen Republik, freut sich über die Begegnung.
"Der Nachweis des Eurasischen Luchses im Gebiet des Landschaftsschutzgebiets Lausitzer Gebirge ist eine gute Nachricht über den Zustand der natürlichen Umwelt", erklärte sie.
Über die Herkunft des aufgenommenen Luchses lässt sich bislang noch nicht viel sagen. Vor allem stellt sich die Frage, ob es sich bei ihm um ein wanderndes Individuum handelt oder ob er sich dauerhaft in der Region aufhält.
Titelfoto: Lucie Roudná