Fatale Verwechslung: Krankenhaus treibt falsches Baby ab

Prag - In einem Krankenhaus in Tschechien ist es zu einer fatalen Verwechslung gekommen: Nach einer Abtreibung wurde festgestellt, dass man die falsche Patientin behandelt hatte.

In einem Krankenhaus in Prag kam es im März zu einer fatalen Verwechslung. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. März im Bulovka-Krankenhaus in Prag. Wie Nextshark.com berichtet, waren an jenem Tag zwei Asiatinnen in die Klinik gekommen.



Eine der beiden Frauen, die im vierten Monat schwanger war, hatte einen Termin für eine Routineuntersuchung. Die andere Patientin war dagegen für eine Kürettage - eine Form der Abtreibung von ungewollten Embryos - vorbeigekommen.

Schließlich wurde der ersteren Schwangeren fälschlicherweise eine Narkose verabreicht und ohne deren Zustimmung eine Ausschabung durchgeführt. Durch den Eingriff erlitt die Frau eine Fehlgeburt.

Jan Kvacek, Leiter des Universitätskrankenhauses, erklärte gegenüber der Presse, dass der Vorfall zum einen durch einen "menschlichen Fehler" und "menschliches Versagen" sowie zum anderen durch Sprachbarrieren verursacht worden war.