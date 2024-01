24.01.2024 17:15 3.638 Grenze zu Tschechien dicht! Fels kracht auf Bundesstraße

Felssturz an Grenze zu Tschechien! Ein circa zwei mal zwei Meter großer Sandsteinbrocken fiel am Mittwochmittag auf die B172 am Grenzübergang Schmilka.

Von Maximilian Schiffhorst

Hřensko (Tschechien) - Felssturz an Grenze zu Tschechien! Aufgrund eines Felssturzes ist die B172 bei Schmilka aktuell voll gesperrt. © Marko Förster Ein circa zwei mal zwei Meter großer Sandsteinbrocken krachte am heutigen Mittwochmittag auf die B172 am Grenzübergang Schmilka/Hřensko. Er beschädigte nicht nur die Fahrbahndecke, sondern auch eine Leitplanke. Ersten Angaben zufolge wurde dabei niemand verletzt. Die tschechische Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. Die Bundesstraße wurde gegen 15.30 Uhr für Fahrzeuge und Fußgänger gesperrt. Der Abhang muss nun auf mögliche weitere Gefahren untersucht werden. Tschechien Tschechien schafft ab Januar 2024 bei Deutschen beliebtes Benzin ab! Mit einer Freigabe ist derzeit nicht vor der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu rechnen. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Marko Förster