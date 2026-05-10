Rekordversuch im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien geglückt
Hrádek nad Nisou (Tschechien) - Beeindruckendes Lichtspektakel im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien! Am Samstagnachmittag sind Nachwuchskräfte der Feuerwehr für eine besondere Aktion zum Kristýna-See nach Hrádek nad Nisou gereist.
Zunächst mussten zahlreiche Schläuche verlegt und mit mobilen Pumpanlagen verbunden werden. Hier war Teamarbeit gefragt!
Anschließend wurden erste Testläufe durchgeführt, bevor am späten Abend die große Show anstand.
So haben insgesamt 473 Kinder gemeinsam mit über 250 Erwachsenen aus Deutschland, Polen und Tschechien dafür gesorgt, dass unter Musikbegleitung rund 190 angestrahlte Wasserfontänen durch Strahlrohre in die Höhe schossen.
Dies entsprach einem neuen Rekord, wie die Jury des tschechischen Buches der Rekorde vor Ort feststellte. "Es waren fast fünfmal so viele Kinder wie bisher", zitierte der öffentlich-rechtliche Hörfunk "Český rozhlas" einen Verantwortlichen.
Einem Foto-Reporter zufolge wollten sich Hunderte Schaulustige das Lichtermeer in dem beliebten Naherholungsgebiet nicht entgehen lassen. Bereits 2016 sei der erste Rekord aufgestellt worden.
Titelfoto: xcitepress/AlH