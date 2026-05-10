Rekordversuch im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien geglückt

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Beeindruckendes Lichtspektakel im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien! Am Samstag sind Kinder für eine besondere Aktion zum Kristýna-See angereist.

Von Maximilian Schiffhorst

Hrádek nad Nisou (Tschechien) - Beeindruckendes Lichtspektakel im Grenzgebiet zwischen Sachsen und Tschechien! Am Samstagnachmittag sind Nachwuchskräfte der Feuerwehr für eine besondere Aktion zum Kristýna-See nach Hrádek nad Nisou gereist.

Fast 500 Mitglieder verschiedener Kinderfeuerwehren versammelten sich am Samstag nahe der Grenze zu Sachsen am Kristýna-See.
Fast 500 Mitglieder verschiedener Kinderfeuerwehren versammelten sich am Samstag nahe der Grenze zu Sachsen am Kristýna-See.  © xcitepress/AlH

Zunächst mussten zahlreiche Schläuche verlegt und mit mobilen Pumpanlagen verbunden werden. Hier war Teamarbeit gefragt!

Anschließend wurden erste Testläufe durchgeführt, bevor am späten Abend die große Show anstand.

So haben insgesamt 473 Kinder gemeinsam mit über 250 Erwachsenen aus Deutschland, Polen und Tschechien dafür gesorgt, dass unter Musikbegleitung rund 190 angestrahlte Wasserfontänen durch Strahlrohre in die Höhe schossen.

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Dies entsprach einem neuen Rekord, wie die Jury des tschechischen Buches der Rekorde vor Ort feststellte. "Es waren fast fünfmal so viele Kinder wie bisher", zitierte der öffentlich-rechtliche Hörfunk "Český rozhlas" einen Verantwortlichen.

In verschiedenen Farben erstrahlten unzählige Wasserfontänen.
In verschiedenen Farben erstrahlten unzählige Wasserfontänen.  © xcitepress/AlH
Dank der Aktion konnte ein neuer tschechischer Rekord aufgestellt werden.
Dank der Aktion konnte ein neuer tschechischer Rekord aufgestellt werden.  © xcitepress/AlH

Einem Foto-Reporter zufolge wollten sich Hunderte Schaulustige das Lichtermeer in dem beliebten Naherholungsgebiet nicht entgehen lassen. Bereits 2016 sei der erste Rekord aufgestellt worden.

Titelfoto: xcitepress/AlH

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