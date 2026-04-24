Nackt-Kontrolle, Mini-Zelle, knappe Duschzeiten: Neonazi Liebich meldet sich aus tschechischem Horror-Knast

Pilsen/Chemnitz - Seit zwei Wochen sitzt die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) im Horror-Knast in Pilsen ( Tschechien ). Über Briefe schildert sie den harten Gefängnisalltag: Nackt-Kontrollen, Mini-Zelle und knappe Duschzeiten!

Marla Svenja Liebich (55) sitzt aktuell im Gefängnis in Pilsen (Tschechien). © Sebastian Willnow/dpa

Vor zwei Wochen wurde Liebich in Tschechien gefasst, nachdem sie monatelang auf der Flucht gewesen war. Anschließend landete die 55-Jährige im Horror-Knast in Pilsen, bekannt aus der Netflix-Serie "Die härtesten Gefängnisse der Welt".

Die Haftanstalt wurde im 19. Jahrhundert gebaut, ist teilweise völlig veraltet. Dort sitzen die schlimmsten Verbrecher von Tschechien ein, dazu viele Drogensüchtige.

Regelmäßig schickt Liebich Briefe aus dem Knast – diese werden auf ihrem "X"-Account veröffentlicht. Darin beschreibt sie das Gefängnis "wie aus amerikanischen Gangsterfilmen, die in den Zwanzigern spielen".

Die 55-Jährige jammert: Sie darf nur zweimal in der Woche duschen. Die Duschkabinen seien maximal ungemütlich: kaputter Betonboden, hohe Fliesen, die teilweise beschädigt sind, rostige Rohre.



Das Wasser fließe nur vier Minuten, danach sei Schluss. Katzenwäsche sei allerdings in der Zelle möglich. Ihren Haftraum beschreibt die verurteilte Rechtsextremistin so: etwa 2,5 Meter breit und fünf Meter lang, 2,5 Meter hoch.