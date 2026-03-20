Terroralarm nach Brand in Rüstungsfirma: Hatten Täter "israelische Waffen" im Visier?

Pardubice (Tschechien) - Nach einem Brand in einem Rüstungsbetrieb im tschechischen Pardubice gibt es Hinweise auf einen terroristischen Anschlag.

Am frühen Freitagmorgen ist in einer tschechischen Rüstungsfirma ein Brand ausgebrochen. © Vostárek Josef/CTK/dpa

Das teilte Innenminister Lubomir Metnar bei X mit. Es seien keine Verletzten, aber Sachschäden gemeldet worden. Der 58-Jährige berief einen Krisenstab im Ministerium in Prag ein.

Aktuell gebe es keine Hinweise auf eine weitere Gefahr, betonte Metnar anschließend. Die Terrorwarnstufe bleibe zunächst unverändert.

Eine Sprecherin der Firma LPP Holding bestätigte, dass es zu dem Brand in einem ihrer Betriebe in einem Industriegebiet von Pardubice gekommen sei. Das Unternehmen stellt nach Angaben auf seiner Internetseite unter anderem Drohnenmotoren und Zielfernrohre für Gewehre her.

Wie die Agentur CTK berichtete, kooperiert die Firma mit einem großen israelischen Rüstungsunternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von Drohnen.

Der tschechische Regierungschef Andrej Babis (71) erklärte, er halte den Verdacht, dass der Brand im Zusammenhang mit dem Gaza-Konflikt absichtlich gelegt worden sei, für "sehr schwerwiegend". Der Inlandsgeheimdienst BIS und die Polizei hätten Ermittlungen aufgenommen.