28.09.2024 16:40 Tödliches Unglück an der Schneekoppe: Baby fällt aus Kinderwagen und stirbt

Von Kim Marie Moser

Pec pod Sněžkou (Tschechien) - Schweres Unglück in den Bergen: Am Fuße der Schneekoppe ist am Mittwoch ein Baby gestorben, nachdem es aus einem Kinderwagen gefallen war. Das Unglück ereignete sich am Fuße der Schneekoppe. (Archivbild) © Wojciech Cyganek/Polen Travel/Wojciech Cyganek/Polen Travel/dpa Der schreckliche Unfall, "bei dem ein Kleinkind aus einem fahrenden Kinderwagen fiel" soll sich gegen 12.30 Uhr in der Nähe der Seilbahn in der tschechischen Stadt Pec pod Sněžkou ereignet haben. Dies bestätigte Polizeisprecherin Iva Kormošová oe24 zufolge. Da bisher noch unklar ist, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, sucht die Polizei nun dringend nach Personen, die etwas beobachtet haben. "Wir bitten Zeugen dieses Vorfalls, sich umgehend bei der Polizei zu melden", so Kormošová weiter. Hinweise nehmen die Beamten unter der tschechischen Notrufnummer +420 158 entgegen.

