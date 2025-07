Gesperrte Edmundsklamm öffnet deutlich früher als geplant - doch es gelten strenge Sicherheitsauflagen

Alles in Kürze

Ab dem 19. Juli sollen Besucher die Edmundsklamm wieder betreten und Kahnfahrten unternehmen dürfen. (Archivbild) © Tomáš Salov

Nun die Kehrtwende: Bereits ab 19. Juli soll der Kahn-Betrieb wieder aufgenommen werden. Dies hat der Gemeinderat entschieden, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtet.

Es sollen jedoch strenge Sicherheitsauflagen gelten. So sind die Fahrten in einer Testphase täglich auf 50 Personen begrenzt und finden nicht bei schlechtem Wetter statt, heißt es. Die Tickets sollen zudem nur am Tag des Kaufs gültig sein.

Im Sommer 2022 war die traumhafte Felsenschlucht mit dem durchfließenden Gewässer namens Kamnitz (Kamenice) nach den Waldbränden aus Sicherheitsgründen wegen Felssturz-Gefahr gesperrt worden.

Damit gingen jedoch wertvolle Einnahmen verloren. Laut "Radio Prague International" liegt die Summe bei mehreren Millionen Kronen (umgerechnet etwa 100.000 Euro). Noch vor der Pandemie besuchten insgesamt 400.000 Menschen alleine in 2019 die Klamm.