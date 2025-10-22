Junge Mutter (26) im Drogenrausch rast ihre Tochter (†8) tot

Pilsen (Tschechien) - Bei einem schlimmen Verkehrsunfall in der tschechischen Region Pilsen kam ein achtjähriges Mädchen ums Leben. Die 26-jährige Mutter raste im Drogenrausch in den Gegenverkehr. Die Polizei hat einen schrecklichen Verdacht.

Der rote Peugeot 206 geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Transporter derselben Marke. © Facebook/HZS Plzeňského kraje

Am Montag gegen 17.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall nahe der Ortschaft Seč gerufen, berichtete die Zeitung Deník.

Die 26-jährige Fahrerin eines roten Peugeot 206 geriet auf einer Fernstraße in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lieferwagen zusammen.

An Bord des Unglücks-Peugeot saß auch die achtjährige Tochter der Frau. Das kleine Mädchen wurde lebensgefährlich verletzt und sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Auch der 28-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs und sein Beifahrer wurden verletzt.

Noch vor Ort wurde bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ein Alkohol- und Drogentest durchgeführt. Beide schlugen positiv an: 1,8 Promille, Crystal Meth. Die Frau war wohl völlig berauscht.