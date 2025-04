Wanderer gehen im Riesengebirge auf Tour: Was sie dann finden, raubt ihnen den Atem

Hradec Králové (Tschechien) - So was findet man nicht alle Tage. Zwei Wanderer aus Tschechien , staunten wohl nicht schlecht, als sie sich einen merkwürdigen Steinhaufen etwas näher anschauten.

Blick auf das Riesengebirge in Tschechien. © Martin Simeor, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Glücksfund im Riesengebirge!

Ende Februar machten zwei Wanderer dort eine spektakuläre Entdeckung. Am Osthang des 671 Meter hohen Berges Zvičina nahe der Stadt Dvůr Králové nad Labem (Königinhof an der Elbe) schlummerte ein riesiger Goldschatz.

Die beiden Schatztruhen lagen in einer eingefallenen Steinmauer am Rande eines überwucherten Feldes, berichtet aktuell das News-Portal CT24. Darin enthalten: Goldmünzen, Schmuck und andere kostbare Gegenstände. Alles in allem etwa 4 Kilo Gold. Geschätzter Wert: mehr als 300.000 Euro.

Die ehrlichen Finder übergaben die Kostbarkeiten an das Ostböhmische Museum von Hradec Králové. Sie dürfen sich aber trotzdem freuen. Ihnen steht ein Finderlohn zu, der sich am Materialwert orientiert oder 10 Prozent des historischen Wertes ausmacht.