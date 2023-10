Familie sucht Ohrring der Oma im Garten: Was sie dann finden, verschlägt allen die Sprache

Kragerø (Norwegen) - Eigentlich wollte ein Norweger (39) nur den verlorenen Ohrring seiner Mutter suchen, doch was er stattdessen im Garten fand, verschlägt Archäologen die Sprache.

Christoffer und sein Vater haben einen echten Schatz gefunden. © Facebook/Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Familie Aasvik war bei Oma zu Besuch und fand einen echten Wikingerschatz.

Weil seine Mutter ihren Ohrring bei der Gartenarbeit verloren hatte, bat sie ihren Sohn Jan Erik (39), beim anstehenden Besuch den Metalldetektor mitzubringen.

Gesagt, getan: Ende September reiste Jan Erik mit seiner Frau und Söhnchen Christoffer zu Oma, die auf der beschaulichen Insel Jomfruland (Südnorwegen) lebt.

Jan Erik und Christoffer machten sich auf die Suche nach der Kostbarkeit. Plötzlich schlug der Detektor heftig an, berichtet die Zeitung "Dagbladet". Hier muss etwas Großes sein, dachte sich Jan Erik. "Ich nahm den Spaten und fing an zu graben", berichtet der Schatzjäger. "In einer Tiefe von 20 bis 30 Zentimeter, glaube ich, bemerkte ich etwas. Es sah alt aus."

Jan Erik ließ den Gegenstand im Erdreich, machte ein Foto und postete es sogleich in einer Facebook-Gruppe für Schatzsucher.