Eigentlich scheint hier die Sonne: Schneefall in Istanbul legt Verkehr lahm
Von Anne Pollmann
Istanbul (Türkei) - Starker Schneefall hat die türkische Millionenmetropole Istanbul ein Winterparadies verwandelt - aber auch Verkehrschaos verursacht.
Der Gouverneur der Provinz erteilte schweren Fahrzeugen und Moped-Kurieren am Montagmorgen Fahrverbote, wie aus einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung hervorging.
Während Menschen in den nördlicheren Bezirken im Wald den seltenen Schnee genossen, rutschten Autos in den stellenweise sehr hügeligen zentraleren Bezirken Straßen hinab.
Glätte verursachte an mehreren Orten Unfälle, wie verschiedene Medien berichteten. Auch Fußgänger hatten Mühe, ihr Gleichgewicht auf nicht gestreuten Wegen zu halten.
Von größeren Schäden wurde zunächst nicht berichtet. Große Verkehrsadern waren am Montagmorgen teilweise verstopft.
Für die kommenden Tage wird kein weiterer Schneefall von der Wetterbehörde für die Stadt vorausgesagt.
Titelfoto: Montage: Khalil Hamra/AP/dpa (2)