Eigentlich scheint hier die Sonne: Schneefall in Istanbul legt Verkehr lahm

Istanbul (Türkei) - Starker Schneefall hat die türkische Millionenmetropole Istanbul ein Winterparadies verwandelt - aber auch Verkehrschaos verursacht.

Die Menschen in Istanbul spielen im Schnee. © Khalil Hamra/AP/dpa

Der Gouverneur der Provinz erteilte schweren Fahrzeugen und Moped-Kurieren am Montagmorgen Fahrverbote, wie aus einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung hervorging.

Während Menschen in den nördlicheren Bezirken im Wald den seltenen Schnee genossen, rutschten Autos in den stellenweise sehr hügeligen zentraleren Bezirken Straßen hinab.

Glätte verursachte an mehreren Orten Unfälle, wie verschiedene Medien berichteten. Auch Fußgänger hatten Mühe, ihr Gleichgewicht auf nicht gestreuten Wegen zu halten.

