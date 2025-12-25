Kinder finden Tasche voller Gold: Was sie dann tun, berührt so viele
Istanbul (Türkei) - Herzerwärmend. In der Türkei haben zwei Kinder eine Tasche voller Gold auf der Straße gefunden. Doch anstatt den Schatz für sich zu behalten, machten sie sich sofort auf die Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer.
So geschehen vergangene Woche in Bağcılar (Großraum Istanbul), berichtet die Zeitung Hürriyet.
Die beiden Jungs hatten auf einer belebten Straße eine Tasche gefunden. Als sie sich das Fundstück näher anschauten, staunten sie wohl nicht schlecht. In der Tasche befanden sich Goldmünzen im Wert von 1,3 Millionen türkischer Lira (umgerechnet 25.000 Euro).
Ohne zu zögern, brachten sie den Schatz zum nächsten Geschäft, wandten sich an den Ladeninhaber. Dieser konnte anhand einer Visitenkarte im Beutel den Juwelier identifizieren, der die Goldmünzen verkauft hatte. Gemeinsam mit den Kindern ging der Ladenbesitzer zu dem Juwelier und gab das Gold dem Besitzer zurück. Wenig später konnte der rechtmäßige Besitzer in Empfang nehmen.
Die beiden Jungs durften sich hingegen über einen Finderlohn freuen.
Ehrliche Finder geben Goldschatz zurück
Minister besucht Finder zu Hause
Auch der türkische Industrieminister Mehmet Fatih Kacır war gerührt, als er vom Goldfund hörte. Er ließ es sich nicht nehmen, die beiden Jungs zu besuchen.
"Leider schaffen es nur negative Dinge in die Nachrichten. Ich freue mich sehr, dass etwas so Schönes passiert ist und darüber berichtet wurde", sagte der Minister beim Vorort-Termin. Er dankte den Kindern für ihre Ehrlichkeit und wünschte ihnen, dass sie "immer auf dem richtigen Weg bleiben". Zusätzlich überreichte der Minister den beiden Jungs neue Laptops und Sportjacken.
Für viele Türken steht indes fest: Diese Kinder haben ein Herz aus Gold. "Herzlichen Glückwunsch an die Familie, die sie erzogen hat", "Möge euer Herz immer so rein und unbefleckt bleiben" oder auch "Gut gemacht!", schrieben Nutzer in den sozialen Netzwerken.
