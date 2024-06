Todesdrama um beliebte Sängerin: Millionär erschießt Ehefrau

Ankara - Die tschechische Sängerin Victoria Velvet (†40) ist tot. Die dreifache Mutter wurde von ihrem eigenen Ehemann, dem Unternehmer David Thomas Blyth (†53) im gemeinsamen Haus in der Türkei erschossen. Nach dem Todesschuss richtete er sich selbst.

Die tschechische Sängerin Victoria Velvet (†40) kam unter tragischen Umständen ums Leben. © Twitter/viciblyth

Als der Öl-Tycoon die Nachrichten auf dem Handy seiner Frau entdeckte, sah er rot. Er holte seine Pistole und schoss auf die Sängerin. Dann hielt er sich die Waffe an den Kopf und drückte ab.

Diese unfassbare Tragödie spielte sich am 11. Juni in der luxuriösen Villa der Eheleute in der türkischen Hauptstadt Ankara ab. Das berichtet die Zeitung Sabah. Die Ermittler sprechen von einem erweiterten Suizid, halten den Millionär für den Todesschützen.



Victoria Velvet (bürgerlich Victoria Vera Blyth) wurde nur 40 Jahre alt. Die beliebte Sängerin mit tschechischen und südafrikanischen Wurzeln hinterlässt drei Kinder. Erst vor wenigen Monaten zog sie mit ihrem Ehemann - David Thomas Blyth (†53), einem Öl-Manager aus Schottland, mit dem sie 18 Jahre lang verheiratet war - in die Türkei, wollte ihn bei seinen Geschäften unterstützen.

Doch in der Ehe soll es wohl schon länger gekriselt haben, berichtet aktuell die tschechische Zeitung Blesk. Immer wieder soll der Öl-Tycoon ihr untreu geworden sein, verriet eine enge Freundin unter Tränen dem Blatt. Sie wollte ihren Ehemann verlassen, offenbarte die Hinterbliebene. Sie habe sich ein Leben ohne Untreue und Stress für ihre Kinder gewünscht, sagte hingegen ihr Anwalt.

Doch: "Vicy liebte Drama". Das sei die "Würze, die eine Beziehung ausmacht", pflegte die Entertainerin laut der Freundin zu sagen.