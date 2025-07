Löwe büxt aus Zoo aus und greift Landwirt an

Antalya - Am Wochenende lieferte sich ein Mann einen erbitterten Kampf mit einem Löwen. Nur einer von beiden überlebte.

Alles in Kürze

Zirkuslöwe "Zeus" überlebte seinen Ausflug ins Freie nicht. © Screenshot/X/@TCKemalBildis_

Der Löwe namens "Zeus" hatte am Samstag offenbar genug von seinem tristen Leben in einem Zoo nahe der türkischen Stadt Antalya und nahm Reißaus. Sein Leben in Freiheit war jedoch nur von kurzer Dauer.

Auf einem Acker nahe der Stadt Manavgat traf die Raubkatze in den frühen Morgenstunden auf einen schlafenden Bauern, wie die türkische Nachrichtenagentur "IHA" berichtet.

Für Landwirt Suleyman Kir (53) begann daraufhin ein Kampf um Leben und Tod. Gegenüber "IHA" schilderte er: "Er biss in meine Wade. Ich drückte gegen seinen Hals." Anschließend sei der Löwe davongelaufen.

Der 53-Jährige wurde schwer verwundet, trägt nun am gesamten Kopf einen Verband. Er ist sich sicher: "Hätte ich mich nicht verteidigt, wäre ich gestorben."

"Zeus" hatte derweil einen bewaffneten Suchtrupp der Polizei im Nacken. Den Beamten gelang es kurz darauf, das Tier anzuschießen. Schwer verwundet entkam der abtrünnige Zirkuslöwe ein letztes Mal, ehe er am Morgen verendet in einem Waldgebiet gefunden wurde.