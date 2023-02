Nach Erdbeben in der Türkei: Leiche von Ex-Chelsea-Profi Atsu (†31) gefunden

Der ghanaische Fußballer Christian Atsu verstarb mit 31 Jahren. © OZAN KOSE / AFP

"Wir haben seine Leiche gefunden", sagte Atsus türkischer Manager Murat Uzunmehmet am Samstag der Nachrichtenagentur DHA. Einen Tag nach dem Erdbeben vom 6. Februar war zunächst Atsus Rettung gemeldet worden, dies stellte sich später jedoch als falsch heraus.

Atsus Leiche wurde in den Trümmern des eingestürzten zwölfgeschossigen Hochhauses "Rönesans Residence" in Antakya in der von dem Beben besonders stark getroffenen Provinz Hatay gefunden.

Der Einsturz des Gebäudes hatte in Onlinemedien für besondere Empörung gesorgt: Die Residenz mit Luxuswohnungen war im Jahr 2013 gebaut worden - im selben Jahr also, in dem die türkischen Behörden infolge des verheerenden Erdbebens von 1999 mit 17.000 Toten strengere Bauvorschriften erlassen hatten.

Vier Tage nach dem Beben hatte die türkische Polizei den für das Hochhaus zuständigen Bauunternehmer Mehmet Yasar Coskun am Flughafen von Istanbul festgenommen, als er versuchte, nach Montenegro zu fliehen.