Türkei in Alarmbereitschaft: Unbekannte Drohne nahe dem Schwarzen Meer abgeschossen

Ankara (Türkei) - Die Türkei hat eine Drohne abgeschossen, die sich vom Schwarzen Meer dem türkischen Luftraum genähert hat. Kampfjets seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, als das Objekt entdeckt wurde, teilte das Verteidigungsministerium in Ankara mit.

Kurz nachdem die Drohne in den türkischen Luftraum flieg, wurde das Militär alarmiert. © Fotomontage/123RF/naypong/123RF/rusak

Man habe festgestellt, dass es sich um eine außer Kontrolle geratene Drohne handelte - um Schaden zu vermeiden, sei die Drohne in einem sicheren Gebiet abgeschossen worden, hieß es weiter. Genaue Angaben zum Zeitpunkt und genauen Ort des Vorfalls wurden nicht genannt.

Der Vorfall erfolgte nach mehreren ukrainischen Seedrohnenangriffen gegen Tankschiffe im Schwarzen Meer, die Häfen in Russland anlaufen sollten.



