"Unglaublich krank": Was Frau in Müll entdeckt, macht sie sprachlos
North Carolina (USA) - Ungewöhnlicher Fund im Container: Eine Frau konnte ihren Augen nicht trauen, als sie ein gut gebautes Vogelnest im Müll fand.
Nicole aus dem US-Bundesstaat North Carolina fand am 19. März eine schwarze Plastiktüte, die relativ schwer war.
Erst hatte sie gar nicht erkannt, was genau sich darin befand. Umso schockierter war sie, als sie ein ganzes Vogelnest samt Eiern sah.
Insgesamt 18 Stück wurden einfach so entsorgt, wie Newsweek berichtete. Ihre Entdeckung hielt sie in einem TikTok-Video fest und bezeichnete ihren Fund als einen "unglaublich krank".
Hinter dem Haus, an dem der Container stand, brüten jedes Jahr sogenannte Kanadagänse. Doch nicht nur das. "Die bläulich gefärbten, kleineren Eier stammen, wie man mir sagte, von Stockenten, die ebenfalls in dem Becken leben", erklärte die Frau.
Die herzlose Aktion ging an Nicole nicht so spurlos vorbei, also entschied sie sich, die Eier mit nach Hause zu nehmen. Sie packte die Eier in einen Karton unter eine Wärmelampe und updatete ihre Follower ein paar Tage später.
Wann genau sie schlüpfen, wisse die Retterin aber nicht: "Ich habe absolut keine Ahnung, weil ich nicht weiß, in welchem Stadium sie sich befinden."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/reclaimed.urban.t