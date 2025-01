Schrecklicher Fund: Möpse fressen an Leiche ihrer 34-jährigen Besitzerin

Târgu Jiu (Rumänien) - Eine Hundeliebhaberin (†34) wurde von ihren eigenen Möpsen gefressen, nachdem sie tagelang tot in ihrer Wohnung lag – ihre Familie hatte sie zunächst verzweifelt gesucht.

Adriana lag leblos in ihrer Wohnung neben ihren beiden Hunden. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Anda Sasha

Wie Daily Mail berichtet, hatte fünf Tage lang niemand etwas von der 34-jährigen Adriana Neagoe aus Rumänien gehört, was ihre Familie zunehmend beunruhigte. Es war völlig untypisch für sie, nicht ans Telefon zu gehen.

Besorgt wandten sie sich schließlich an die Polizei, die sofort mit der Suche begann.

Gemeinsam mit einem Verwandten machte sich eine Streife auf den Weg zur Wohnung der Frau. Um Zugang zu bekommen, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen.

Was sie dann entdeckten, war erschütternd: Adriana lag leblos in ihrer Wohnung und ihre beiden Möpse hatten aus Hunger begonnen, an der Leiche zu fressen.