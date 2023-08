27 Jahre ohne Krankmeldung: Spendenaktion verändert Leben von Burger-King-Koch!

Las Vegas - Seit über 27 Jahren arbeitet Kevin Ford als Koch bei Burger King in Las Vegas, nicht einen Tag machte der vierfache Vater blau. Seine Arbeitsmoral schlug derart hohe Wellen in den sozialen Medien , dass sich die Mühen auch finanziell gelohnt haben dürften.

Ford habe sich dabei hauptsächlich wegen der Krankenversicherung für Burger King als Arbeitgeber entschieden. So sei es dem Koch gelungen, alle seine vier Töchter durch die Highschool und das College zu bringen.

Sie erklärte, dass ihr Vater vor 27 Jahren angefangen habe, in der Fast-Food-Kette zu arbeiten, nachdem er nach einer Scheidung das Sorgerecht über zwei seiner Töchter erhalten hatte. Bald heiratete Ford erneut und zwei weitere Töchter kamen hinzu.

Neben einem Trinkbecher erhielt Ford für seine treuen Dienste noch Kugelschreiber, Süßigkeiten und weiteren Unrat von Burger King. © Screenshot/TikTok/@thekeep777

Aufmerksamkeit erlangte Ford durch ein Video auf TikTok, wo er zeigte, was er als Dank von seinem Arbeitgeber für 27 Jahre treue Dienste erhielt: einen Beutel voller Werbegeschenke.

Das Netz reagierte entsetzt auf die fehlende Wertschätzung und zeigte, wie man harte Arbeit besser entlohnen sollte.

Nach über 13.500 Spenden insgesamt, überstieg die gesammelte Summe den Wert von 400.000 US-Dollar!

Mit diesem Renten-Bonus dürfte Ford sicher besser leben können, als mit dem mageren Geschenkbeutel von seinem Arbeitgeber.

Gegenüber all seinen Spendern, die Ford inzwischen als eine "erweiterte Familie" betrachte, erklärte Ford, dass sie der Beweis seien, dass der menschliche Geist noch am Leben sei. Das Geld sei für die Zukunft seiner Kinder, seiner Enkel und seinen Traum von einem eigenen Haus bestimmt, so Ford.