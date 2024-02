13.02.2024 13:20 628 Abhang weggebrochen! Gefahr für Luxus-Villen?

Heftige Naturgewalten in Dana Point (USA)! Ergiebige Regenfälle lösten dort Erdrutsche aus - so auch am Scenic Drive, wo drei Villen stehen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dana Point (Kalifornien/USA) - Heftige Naturgewalten in Dana Point (US-Bundesstaat Kalifornien)! Am Scenic Drive in Dana Point ereignete sich am Wochenende ein Felssturz. © Screenshot/Google Maps Ergiebige Regenfälle lösten dort Überschwemmungen und Erdrutsche aus - so auch am Scenic Drive, wo drei große Luxus-Villen stehen. Videos zeigen, wie Haufen aus Erde, Sand und Steinen am Fuße der Klippe liegen. Die Stadt Dana Point erklärte, dass alle betroffenen Häuser inspiziert worden seien. Eine unmittelbare Gefahr für die Grundstücke bestehe nicht. Auch der Zugang zum darunterliegenden Strand sei wohl nicht beeinträchtigt. USA Horror-Szenen auf Autobahn: Flugzeug muss notlanden, zwei Menschen sterben Wie die "New York Post" berichtet, werden die Villen mit einem Wert von 12,9 bis 15,9 Millionen US-Dollar (umgerechnet 12 bis 15 Millionen Euro) beziffert. Auch diese Luxus-Villa ist betroffen. © Screenshot/Google Street View Ob der neuerliche Vorfall einen Wertverlust zur Folge haben könnte, ist noch nicht bekannt.

