Perverser schleicht sich an Frau ran: Polizei nimmt Po-Schnüffler fest

Alles in Kürze

Der Täter war zuerst in der Frauenabteilung einer Nordstrom-Rack-Filiale aufgefallen. (Symbolfoto) © David Becker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der kuriose Fall begann in der Damenabteilung eines Nordstrom Rack. Der mutmaßliche Täter: Calese Carron Crowder, ein bereits polizeibekannter Sexualstraftäter.

Am 22. Juli 2025 schlugen Mitarbeiter des Nordstrom Rack in der Victory Place Mall Alarm: Ein "verdächtiger Mann" lungerte in der Damenabteilung herum. Als die Polizei eintraf, war der Mann bereits verschwunden

Nur wenige Minuten später entdeckten Beamte den Gesuchten im nahe gelegenen Walmart. Mithilfe der Überwachungskameras beobachteten die Polizisten, wie der Mann sich wieder gezielt in die Damenabteilung begab. Er folgte einer Frau, duckte sich in ihrer Nähe – und roch auch an ihrem Gesäß.

Die Anklage: "loitering with intent to commit a crime" – auf Deutsch etwa "Herumlungern mit dem Vorsatz, eine Straftat zu begehen". Der Richter setzte die Kaution auf 100.000 Dollar fest.