Affäre mit Lehrerin: Als Schüler (15) neues Handy kriegt, kommt alles raus

Downers Grove (USA) - So schnell wird sie kein Schulgelände mehr betreten! Christina Formella (30) war als Sonderpädagogin und Fußball- Trainerin an einer Highschool im US-Bundesstaat Illinois beschäftigt, wo sie eine Affäre mit einem Schüler (15) hatte. Das verbotene Techtelmechtel flog auf, als der Teenager ein neues Handy bekam.

Das illegale Verhältnis zwischen Fußball-Trainerin und Jugendlichem nahm seinen Lauf, als dieser zur Nachhilfe musste. © Dupage County State's Attorney

Die New York Post berichtet, dass die Mutter des Jungen ihm ein neues Smartphone gekauft hatte.

Beim Einrichten des Telefons hatte sich die Erziehungsberechtigte ins iCloud-Konto eingeloggt, wo sie auf Nachrichten der Pädagogin stieß, die es in sich hatten.

"Ich liebe es, mit Dir Sex zu haben", hatte Formella unter anderem 2023 dem Jungen geschrieben.

"Ich weiß, Baby, ich liebe es so sehr … Es fühlt sich so gut an … Es ist so leidenschaftlich … Es ist so intim … Es ist so perfekt", hatte sie darüber hinaus dem Jugendlichen geschrieben, woraus die Ermittler schlossen, dass es sich um eine körperliche Beziehung handeln müsse.