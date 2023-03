Angeschossene Grundschullehrerin spricht erstmals über Amoklauf durch Sechsjährigen

Die Richneck Grundschule wurde mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen unter einer neuen Leiterin wiedereröffnet. © Billy Schuerman/The Virginian-Pilot via AP/dpa

Laut der US-Zeitung "New York Post" sprach Abigail Zwerner (25) am gestrigen Dienstag erstmals über den schockierenden Vorfall. In der NBC-Sendung "Today" verriet sie, dass immer noch ein Teil der Kugel in ihrer Brust stecke.

Am 6. Januar feuerte einer ihrer eigenen Schüler (6) mit der Waffe seiner Mutter an der Richneck Grundschule in Newport News auf die junge Lehrerin.



"Ich erinnere mich, dass er die Waffe auf mich gerichtet hat, ich erinnere mich an den Ausdruck auf seinem Gesicht, ich erinnere mich, dass die Waffe abgefeuert wurde", erzählte Zwerner.

"Es gibt Dinge, die ich nie vergessen werde. Und ich werde nie den Ausdruck auf seinem Gesicht vergessen, den er mir zuwarf, als er sie direkt auf mich richtete", fügte sie hinzu. "Es hat mich verändert. Es hat mein Leben verändert."

Obwohl die Kugel in ihre Brust eindrang und ihre Lunge zum Kollabieren brachte, überlebte die Lehrerin und ist zumindest körperlich auf einem guten Weg der Besserung. Das verdanke sie der Tatsache, dass die Kugel erst durch ihre Handfläche schoss.