Wanderer überlebt fünf Tage allein irgendwo im Nirgendwo

Warren Elliott wurde nach fünf Tagen von seiner Familie in die Arme geschlossen. © Screenshot/Facebook/Placer County Sheriff's Office

Gegen 8 Uhr morgens am vergangenen Mittwoch wurde der Vermisste von einem anderer Wanderer in der Wildnis des US-Bundesstaates Kalifornien entdeckt, berichtet die New York Post.



Warren kenne die Gegend sehr gut, sei aber am vergangenen Freitag falsch abgebogen und habe sich verirrt.

In den qualvollen Tagen ernährte er sich von Beeren und trank Wasser aus einem nahe gelegenen Fluss.

Die örtliche Polizei veröffentlichte ein Video, das den 70-Jährigen mit zerrissener Kleidung zeigt. Er wurde von den Rettungskräften jubelnd empfangen und von seiner Familie liebevoll in die Arme geschlossen, nachdem er mit einem Hubschrauber in Sicherheit gebracht worden war.

Warren Elliott blieb unverletzt und legte in fünf Tagen mehr als acht Kilometer Luftlinie zurück.