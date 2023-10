Auto kracht in Konsulatsgebäude: Ein Toter

San Francisco - Ein Auto ist in der US-Westküstenstadt San Francisco in die Vorhalle des chinesischen Konsulats gekracht und hat schweren Schaden angerichtet.

Die Polizei machte keine Angaben, ob am Steuer des Fahrzeugs ein Mann oder eine Frau saß. © Jane Tyska/Bay Area News Group via AP/dpa

Als Polizeibeamte am Unfallort eintrafen, sprachen sie die Person im Wagen an und schossen daraufhin, wie die Polizei in San Francisco am späten Montagabend (Ortszeit) auf Nachfrage mitteilte. Rettungskräfte brachten die tatverdächtige Person demnach anschließend in eine Klinik, wo sie starb.

Auf einem Video war zu sehen, wie das Auto in der verwüsteten Lobby stand und Menschen hektisch aus dem Gebäude liefen.

Zu möglichen Hintergründen äußerten sich die Behörden nicht. Auch machte die Polizei keine Angaben, ob es sich bei der tatverdächtigen Person um einen Mann oder eine Frau handelte. Der Fall werde noch untersucht, teilte die Polizei mit.

Das chinesische Konsulat verurteilte in einer Mitteilung die "gewalttätige Attacke".