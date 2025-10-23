Auto rammt Sicherheitstor am Weißen Haus

Washington D.C. (USA) - Zwischenfall in Washington D.C.! Am späten Dienstagabend hat ein Auto ein Sicherheitstor des Weißen Hauses gerammt.

Ein Auto krachte am Dienstagabend gegen ein Sicherheitstor des Weißen Hauses. © Screenshot/X/@JamesHartline

Wie die New York Times berichtet, geschah der Crash kurz nach 22.30 Uhr Ortszeit.

Der für den Schutz des Regierungssitzes zuständige Secret Service habe sofort reagiert und den Mann im Wagen festgenommen. Zu seiner Identität würden derzeit noch keine Angaben vorliegen.

"Das Fahrzeug wurde durchsucht und für sicher befunden", heißt es in einer Mitteilung der Strafverfolgungsbehörde. Nähere Details zu den Hintergründen oder einem möglichen Motiv gab es zunächst nicht.

Laut Medienbericht befand sich US-Präsident Donald Trump (79) zum Zeitpunkt der Kollision im Weißen Haus.