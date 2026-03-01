Blutbad in Bar-Viertel: FBI findet Hinweise für Terrorangriff

Austin (Texas) - Eine Party-Nacht im US-Bundesstaat Texas endete blutig und tödlich. In einem Bar-Viertel hatte ein bewaffneter Mann am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) plötzlich das Feuer eröffnet. Es gibt Hinweise auf einen Terroranschlag.

In einem beliebten Party-Viertel der US-Großstadt Austin starben drei Menschen. © Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman/AP/dpa

In der Nacht auf Sonntag, gegen 2 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Schießerei in einem beliebten Ausgehviertel der Großstadt Austin alarmiert.

Da die Polizei dort aufgrund des wilden Treibens am Wochenende verstärkt Präsenz zeigt, waren die Einsatzkräfte schnell am Ort des blutigen Geschehens.

Die Beamten trafen auf einen bewaffneten Mann, der sowohl auf Unschuldige als auch auf die Beamten schoss. Die Polizisten erwiderten das Feuer und töten den Angreifer, wie die Polizei auf einer anschließenden Pressekonferenz mitteilte.

Neben dem Schützen starben zudem zwei weitere Menschen. 17 Personen mussten medizinisch versorgt werden, 14 davon wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sprach von einem "tragischen Vorfall".

Auf einer späteren Pressekonferenz erklärte ein FBI-Beamter, dass im Fahrzeug des Täters Hinweise auf "einen möglichen Zusammenhang mit Terrorismus" gefunden wurden. Es sei jedoch noch zu früh, um mit Gewissheit von einem Terrorangriff zu sprechen.