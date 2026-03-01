 3.924

Blutbad in Bar-Viertel: FBI findet Hinweise für Terrorangriff

Drei Menschen starben, weitere wurden teils schwer verletzt.

Von Malte Kurtz

Austin (Texas) - Eine Party-Nacht im US-Bundesstaat Texas endete blutig und tödlich. In einem Bar-Viertel hatte ein bewaffneter Mann am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) plötzlich das Feuer eröffnet. Es gibt Hinweise auf einen Terroranschlag.

In einem beliebten Party-Viertel der US-Großstadt Austin starben drei Menschen.
In einem beliebten Party-Viertel der US-Großstadt Austin starben drei Menschen.  © Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman/AP/dpa

In der Nacht auf Sonntag, gegen 2 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Schießerei in einem beliebten Ausgehviertel der Großstadt Austin alarmiert.

Da die Polizei dort aufgrund des wilden Treibens am Wochenende verstärkt Präsenz zeigt, waren die Einsatzkräfte schnell am Ort des blutigen Geschehens.

Die Beamten trafen auf einen bewaffneten Mann, der sowohl auf Unschuldige als auch auf die Beamten schoss. Die Polizisten erwiderten das Feuer und töten den Angreifer, wie die Polizei auf einer anschließenden Pressekonferenz mitteilte.

Bill Gates räumt Affären ein und erklärt Bilder in Epstein-Akten
USA Bill Gates räumt Affären ein und erklärt Bilder in Epstein-Akten

Neben dem Schützen starben zudem zwei weitere Menschen. 17 Personen mussten medizinisch versorgt werden, 14 davon wurden mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sprach von einem "tragischen Vorfall".

Auf einer späteren Pressekonferenz erklärte ein FBI-Beamter, dass im Fahrzeug des Täters Hinweise auf "einen möglichen Zusammenhang mit Terrorismus" gefunden wurden. Es sei jedoch noch zu früh, um mit Gewissheit von einem Terrorangriff zu sprechen.

Die Polizei konnte den Schützen eliminieren.
Die Polizei konnte den Schützen eliminieren.  © Jay Janner/Austin American-Statesman/AP/dpa

Laut einem Bericht des US-Senders ABC soll es sich bei dem getöteten Angreifer um einen 53-Jährigen gehandelt haben, der aus dem Senegal stamme und anschließend eingebürgert worden sei.

Erstmeldung vom 1. März, 16.33 Uhr. Zuletzt aktualisiert um 20.01 Uhr.

Titelfoto: Ricardo B. Brazziell/Austin American-Statesman/AP/dpa

Mehr zum Thema USA: