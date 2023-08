Bäckerei will keine Polizisten bedienen: Der Grund dafür lässt Cops sauer aufstoßen

San Francisco (USA) - Eine Bäckerei in San Francisco verweigerte einem Polizisten den Eintritt. Grund dafür ist eine neue Richtlinie der orientalischen Bäckerei-Kette, die Waffen in ihren Lokalen strengstens untersagt - auch bei Gesetzeshütern.

In der orientalischen Bäckerei Reem's in San Francisco dürfen Cops aufgrund einer neuen Richtlinie, die Waffen innerhalb der Lokale verbieten, nur noch außerhalb der Dienstzeiten kommen. (Symbolfoto) © 123RF/utkudemirsoy

Ein Polizist staunte nicht schlecht, als ihm die Bedienung in einer Reem's-Bäckerei in San Francisco in den USA verweigert wurde. Er befand sich im Dienst, trug Uniform und eine Waffe bei sich, wie das Newsportal Insider berichtete.

Am 24. August bestätigte Reem's die Durchsetzung der neuen Richtlinie in einem Instagram-Beitrag. Darin hieß es, die Bäckerei wolle "ein sicheres Umfeld für [seine] Mitarbeiter und Kunden schaffen".

"In einer Zeit zunehmender Waffengewalt – die insbesondere farbige, junge und queere Menschen betrifft – sind wir davon überzeugt, dass uns ein striktes Waffenverbot in unserem Restaurant für mehr Sicherheit sorgt", begründete Reem's die Anti-Waffen-Richtlinie am vergangenen Donnerstag.

Die Polizei von San Francisco (SFPD) zeigt sich wenig verständnisvoll. In einer Mail hakten die Beamten nach und ließen sich bestätigen, dass Polizisten im Dienst offenbar nicht mehr als Kunden erwünscht sind, sofern sie eine Waffe mit ins Lokal bringen.