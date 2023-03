E-Bike explodiert: Einkaufszentrum steht lichterloh in Flammen - Sieben Personen verletzt

Am Sonntag kam es im New Yorker Stadtbezirk Bronx zu einem Großbrand: Ein E-Bike explodierte dann stand ein ganzes Einkaufszentrum in Flammen.

Von Adrian Schintlmeister

New York - Am Sonntag kam es im New Yorker Stadtbezirk Bronx zu einem verheerenden Feuer: Ein E-Bike explodierte im Abstellraum eines Supermarktes, kurze Zeit später stand ein ganzes Einkaufszentrum lichterloh in Flammen. Sieben Menschen wurden verletzt. Der Sachschaden ist immens.

Innerhalb von Minuten stand das ganze Gebäude in Flammen. © Feuerwehr New York Dichter Rauch, Qualm und Feuer: Am Sonntag mussten massive Feuerwehrkräfte in New York ausrücken um ein Großfeuer, das in einem Supermarkt auf der Einkaufstraße Grand Concourse ausbrach, unter Kontrolle zu bringen. Wie CBS berichtet, brach das Feuer in der Abstellkammer eines Supermarktes aus, griff dann auf eine Wäscherei und offenbar auch auf ein Möbelgeschäft über. Schließlich stand der gesamte Gebäudekomplex "2096 Grand Concourse" lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr war mit 200 Kräften vor Ort, konnte die Flammen erst nach Stunden unter Kontrolle bringen. Fünf Kameraden, ein Rettungssanitäter und eine weitere Person wurden verletzt.

Dichter Rauch und hohe Temperaturen erschwerten die Löscharbeiten. © Feuerwehr New York

Video: Einkaufszentrum "2096 Grand Concourse" steht lichterloh in Flammen

Feuerwehr: "sehr schwierige Operation"

"Das ist wirklich etwas, was wir noch nie gesehen haben, dass sich ein kleines Feuer innerhalb weniger Minuten in so etwas verwandelt", sagte Feuerwehrchef John Hodgens zu CBS. Er sprach von einer "sehr schwierigen Operation", seine Kräfte mussten "defensiv" agieren. Hodgens zufolge löste der schadhafte Akku eines Elektro-Fahrrads den Großbrand aus. Die Feuerwehr teilte zudem ein Bild des völlig verkohlten Fahrrades, das offenbar mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet war. Schockierend: Inzwischen veröffentlichte die Feuerwehr auch ein Video, das zeigt, wie es zum Feuer kam. In dem knapp 26-sekündigen Clip ist zu sehen wie es in einem Abstellraum zunächst raucht. Dann betritt eine grün gekleidete Person, offenbar ein Supermarktmitarbeiter den Raum, bewegt das dort stehende E-Bike minimal - sofort kommt es zur Explosion, ein Feuerball verschlingt den ganzen Raum. Die Feuerwehr war nur vier Minuten nach dem ersten Notruf vor Ort gewesen. Zum Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. Der Schaden sei aber "außerordentlich", hieß es aus der Stadtregierung.

Dieser E-Roller, die Feuerwehr sprach auch von einem Fahrrad, löste den verheerenden Brand aus. © Feuerwehr New York

Video: Feuer-Inferno bricht in Abstellkammer aus

Der Schaden sei "außerordentlich", hieß es. © Feuerwehr New York

Video: Die Feuerwehr fasst den Einsatz zusammen

