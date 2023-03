Brüder (6, 9) sahen gerade einen Trickfilm: Verirrte Kugel tötet einen der Jungen

Las Vegas (USA) - In den USA wurden in der vergangenen Woche zwei Brüder während einer Schießerei verletzt - einer davon sogar tödlich, weil sich eine Kugel verirrte.

Beide Kinder wurden verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb der neunjährige Junge wenig später. (Symbolbild) © 123rf.com/gpointstudio

Die sechs- und neunjährigen Jungen sahen sich gerade einen Trickfilm an, als die Kugel eine Wand durchbohrte, die die Wohnung der Eltern von der Nachbarwohnung trennt, und die Kinder traf, berichtet der Nachrichtensender Fox 5.

Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo der ältere Bruder namens SirArmani Clark starb. Der andere Junge, Honor Tate, wurde behandelt, sei aber nicht in Lebensgefahr. Dieselbe Kugel, die seinen Bruder getötet hatte, war zersplittert und dann in das Bein des Sechsjährigen eingedrungen.

Ein Sprecher der Polizei erklärte, dass er nicht davon ausgehe, dass die Wohnung der Familie bei der Schießerei absichtlich angegriffen wurde. Noch immer werde ermittelt, was zu den Schüssen geführt habe und wer daran beteiligt war.



Die Schießerei ereignete sich am 8. März um kurz nach 18 Uhr in einem Apartmentkomplex in einem Vorort von Las Vegas, teilte der Sprecher mit.



"Wenn ich diese Kugel für sie hätte abfangen können, hätte ich es getan. Ich würde es vorziehen, dass sie ohne Mama leben, als ihr Leben zu verlieren", sagte Justine Tate, die Mutter der Kinder, gegenüber Fox 5 in einem weiteren Bericht.