Brüder aus Horror-Haus gerettet: So präsentierten sich die Messie-Eltern im Internet

Katie Koch (34) und ihr Freund Jason Manke (38) behaupteten, liebevolle Eltern zu sein. Doch der Schein trog. © Montage: Instagram/bohogypsy33

Auf Facebook wurde gern die Familie präsentiert. Doch die Kinder litten Qualen.

Was Katie Koch (34) ihren beiden Söhnen (9,7) antat, ist nur schwer zu ertragen. Wie "Daily Mail" berichtet, sperrte Koch ihre beiden Jungs offenbar über Jahre in ihrem Horror-Haus in Milwaukee ein.

Vergangene Woche gelang den Kindern die Flucht. Sie türmten durch ein zerdeppertes Fenster. Nachbarn beschreiben, wie die Brüder "nackt und blutverschmiert" über die Straße liefen, sich dabei "wie Höhlenmenschen, die noch nie die Sonne gesehen hatten", bewegten. Die Zeugen riefen sofort den Notruf.

Minuten später waren Polizisten vor Ort und warfen ein Blick in die völlig verkeimte Messie-Bude.