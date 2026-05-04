"Der beste Job, den ich je hatte": 73-Jähriger ist Kuschel-Pate auf Neugeborenen-Intensivstation
Virginia (USA) - Dave Whitlow ist weder Arzt noch Krankenpfleger, dennoch geht er im Children's Hospital of Richmond at VCU ganz selbstverständlich ein und aus. Denn der 73-Jährige übernimmt in der Klinik einen wichtigen Posten: Er ist Kuschel-Pate auf der Neugeborenen-Intensivstation.
Nachdem Dave nach 43 Jahren im kommunalen Dienst seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, suchte der Senior nach einer Möglichkeit sich ehrenamtlich zu engagieren. Zunächst ging er mit Hunden aus dem Tierheim spazieren und half bei der Lebensmittelausgabe. Doch der Mann wollte etwas finden, bei dem er das Leben Anderer verbessert.
Wie die Klinik in seinem Blog verrät, landete Dave schließlich auf der Neugeborenen-Intensivstation des Richmond-Krankenhauses, wo er als Kuschel-Pate den kleinsten Patienten, die die größten Kämpfe ausfechten, beisteht.
Inzwischen besucht der US-Amerikaner seit acht Jahren zweimal die Woche die Kinderklinik. Anfangs machte ihm die verantwortungsvolle Aufgabe noch Angst, doch heute sagt er: "Das ist der beste Job, den ich je hatte. Es fühlt sich einfach richtig an."
Wie der Lokalsender CBS6 weiter berichtet, hält Dave, der selbst Vater und Großvater ist, am Tag fünf oder sechs Babys im Arm. An stressigen Tagen bedürfen schon mal bis zu acht Kinder seiner Aufmerksamkeit.
Kuschel-Pate Dave Whitlow ist fester Bestandteil des Pflege-Teams
Vor jeder Kuscheleinheit zieht Dave einen Kittel und Handschuhe über, erkundigt sich bei den Pflegern nach dem Zustand der Säuglinge. "Ich frage die Krankenschwester: 'Sagen Sie mir, was dieses Kind bekommt. Welche Behandlung erhält es? Gibt es etwas Besonderes, das ich darüber wissen muss?'"
Liegen die Kleinen einmal in Daves Armen fängt er behutsam an mit ihnen zu sprechen, hält ihre winzigen Hände und streichelt ihnen sanft über die Stirn. Während die Neugeborenen kämpfen, spendet er ihnen Trost.
Der 73-Jährige ist inzwischen ein fester Bestandteil des Teams. Die Pflegekräfte würden aufatmen, wenn Dave hereinkommt, denn sie wissen, dass er selbst die quengeligsten Babys beruhigen kann, heißt es in dem Blog weiter.
Bevor sich Dave von jedem Kind verabschiedet, flüstert er ihnen immer dieselben Worte zu: "Werde stark, werde klug, werde gütig". Eigenschaften, die dem Senior am Herzen liegen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Facebook/Children's Hospital of Richmond at VCU