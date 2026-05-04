"Der beste Job, den ich je hatte": 73-Jähriger ist Kuschel-Pate auf Neugeborenen-Intensivstation

Virginia (USA) - Dave Whitlow ist weder Arzt noch Krankenpfleger, dennoch geht er im Children's Hospital of Richmond at VCU ganz selbstverständlich ein und aus. Denn der 73-Jährige übernimmt in der Klinik einen wichtigen Posten: Er ist Kuschel-Pate auf der Neugeborenen-Intensivstation.

Zunächst machte Dave die Aufgabe Angst, heute bezeichnet er die Kuschel-Patenschaft als den besten Job, den er je hatte. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Children's Hospital of Richmond at VCU

Nachdem Dave nach 43 Jahren im kommunalen Dienst seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten hat, suchte der Senior nach einer Möglichkeit sich ehrenamtlich zu engagieren. Zunächst ging er mit Hunden aus dem Tierheim spazieren und half bei der Lebensmittelausgabe. Doch der Mann wollte etwas finden, bei dem er das Leben Anderer verbessert.

Wie die Klinik in seinem Blog verrät, landete Dave schließlich auf der Neugeborenen-Intensivstation des Richmond-Krankenhauses, wo er als Kuschel-Pate den kleinsten Patienten, die die größten Kämpfe ausfechten, beisteht.

Inzwischen besucht der US-Amerikaner seit acht Jahren zweimal die Woche die Kinderklinik. Anfangs machte ihm die verantwortungsvolle Aufgabe noch Angst, doch heute sagt er: "Das ist der beste Job, den ich je hatte. Es fühlt sich einfach richtig an."

Wie der Lokalsender CBS6 weiter berichtet, hält Dave, der selbst Vater und Großvater ist, am Tag fünf oder sechs Babys im Arm. An stressigen Tagen bedürfen schon mal bis zu acht Kinder seiner Aufmerksamkeit.