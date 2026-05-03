Frau verliert durch Chemo alle Haare: Kommentar zu Glatze bringt sie zum Weinen
Tennessee (USA) - Erstmals seitdem die Krebskranke Allie Hartung all ihre Haare durch die Chemotherapie verlor, traute sie sich ohne Kopfbedeckung vor die Tür. Den Kommentar, den sie beim Einkaufen prompt zu hören bekam, trieb ihr die Tränen in die Augen.
In einem Video, welches die Frau aus der US-Stadt Nashville auf TikTok postete, berichtet sie von der emotionalen Begegnung und ging damit inzwischen viral.
Die 32-Jährige, die derzeit gegen Brustkrebs kämpft, fuhr in einen Supermarkt, um einige Lebensmittel zu besorgen. Beim Einkaufen wurde sie von einer Mitarbeiterin plötzlich auf ihren kahlen Kopf angesprochen.
Während die Frau gerade den Boden wischte, sagte sie zu Allie: "Das steht dir super. Diese Frisur steht dir echt gut." Völlig überrumpelt dankte Allie ihr, erklärte aber, dass die Glatze keine freiwillige Entscheidung gewesen sei.
Ihrer beider Wege trennten sich zunächst, doch die Mitarbeiterin schien Allies Antwort im Kopf geblieben zu sein. Denn sie kam zurück und fragte: "Meintest du gerade, es sei keine freiwillige Entscheidung gewesen?"
Allie erklärte ihr daraufhin, dass sie aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung zurzeit Chemotherapie bekomme. Die Mitarbeiterin reagierte einfühlsam und machte ihr erneut ein Kompliment zu ihrem Look.
Allie Hartung ist von dem Kompliment zu Tränen gerührt
Kurz bevor Allie den Laden verließ, ging sie noch einmal auf die Frau zu und erklärte ihr: "Ehrlich gesagt ist das das erste Mal, dass ich das Haus ohne Schal oder Mütze verlassen habe, und ich weiß, dass es wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit ist, ein kleiner Teil deines Tages, aber ich werde diesen Moment nie vergessen, und er bedeutet mir wirklich sehr viel."
Die Frau schloss Allie daraufhin in ihre Arme. Da sie sich durch ihre optische Veränderung aktuell nicht wie sie selbst fühlt, war das aufmunternde Kompliment eine Wohltat für Allie. "Ich habe das echt gebraucht", erklärt sie am Ende des Clips.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/alliekeepsitreel