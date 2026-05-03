Frau verliert durch Chemo alle Haare: Kommentar zu Glatze bringt sie zum Weinen

Tennessee (USA) - Erstmals seitdem die Krebskranke Allie Hartung all ihre Haare durch die Chemotherapie verlor, traute sie sich ohne Kopfbedeckung vor die Tür. Den Kommentar, den sie beim Einkaufen prompt zu hören bekam, trieb ihr die Tränen in die Augen.

Der ermutigende Kommentar einer Supermarkt-Mitarbeiterin brachte Allie Hartung zum Weinen. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/alliekeepsitreel

In einem Video, welches die Frau aus der US-Stadt Nashville auf TikTok postete, berichtet sie von der emotionalen Begegnung und ging damit inzwischen viral.

Die 32-Jährige, die derzeit gegen Brustkrebs kämpft, fuhr in einen Supermarkt, um einige Lebensmittel zu besorgen. Beim Einkaufen wurde sie von einer Mitarbeiterin plötzlich auf ihren kahlen Kopf angesprochen.

Während die Frau gerade den Boden wischte, sagte sie zu Allie: "Das steht dir super. Diese Frisur steht dir echt gut." Völlig überrumpelt dankte Allie ihr, erklärte aber, dass die Glatze keine freiwillige Entscheidung gewesen sei.

Ihrer beider Wege trennten sich zunächst, doch die Mitarbeiterin schien Allies Antwort im Kopf geblieben zu sein. Denn sie kam zurück und fragte: "Meintest du gerade, es sei keine freiwillige Entscheidung gewesen?"

Allie erklärte ihr daraufhin, dass sie aufgrund ihrer Brustkrebserkrankung zurzeit Chemotherapie bekomme. Die Mitarbeiterin reagierte einfühlsam und machte ihr erneut ein Kompliment zu ihrem Look.