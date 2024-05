Bestseller-Autor war vom Schreiben "besessen": Mit 77 Jahren verliert er den Kampf gegen Krebs

New York - Sein Leben lang schrieb Paul Auster langsam. Erst Entwürfe mit der Hand, dann fertige Manuskripte mit der Schreibmaschine. Eine Seite schaffe er so etwa pro Tag, sagte Auster einmal der Deutschen Presse-Agentur. "Zwei, wenn ich Glück habe, manchmal auch nur eine halbe. Aber wenn man dranbleibt, läppern sich die Seiten." Über die Jahrzehnte seines Lebens kam so ein beeindruckender Katalog von Romanen, Poesie, Essays, Songs und Drehbüchern zusammen, darunter zahlreiche Weltbestseller wie "Die New-York-Trilogie" und "Das Buch der Illusionen".

Paul Auster (†77) erlag den Folgen einer Krebserkrankung. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Etliche Preise sammelte Auster mit seinen Werken ein, er wurde zu einem der beliebtesten und erfolgreichsten US-Schriftsteller seiner Generation.

Nun ist Auster im Alter von 77 Jahren gestorben - er erlag am Dienstag in seinem Zuhause im New Yorker Stadtteil Brooklyn den Folgen einer Krebserkrankung, wie die "New York Times" und der britische "Guardian" unter Berufung auf seine Vertraute Jacki Lyden berichteten. Auster litt seit mehr als zwei Jahren an Lungenkrebs.

In den Jahren vor seinem Tod wurden noch mehrere dicke Werke des Autors veröffentlicht.

Der mehr als 1000 Seiten lange Roman "4 3 2 1" von 2017 beispielsweise und die rund 800 Seiten lange Biografie "In Flammen" (Originaltitel: "Burning Boy") über den US-Autor Stephen Crane (1871-1900) - "ein neuer Berg der Rocky Mountains", wie der Schriftsteller zur Veröffentlichung scherzte.

Geboren wurde Auster 1947 als Sohn jüdischer Einwanderer in Newark in der Nähe von New York. Schon als Teenager wollte er Schriftsteller werden, studierte Literatur in New York und Frankreich und hielt sich dann erst einmal mit Lehraufträgen und Übersetzungsarbeiten über Wasser. Eine erste Ehe zerbrach.

Erst mit der "New-York-Trilogie" - drei lose miteinander verwobenen Detektivgeschichten namens "Stadt aus Glas", "Schlagschatten" und "Hinter verschlossenen Türen" - schaffte er Mitte der 1980er Jahre den Durchbruch, danach arbeitete er sich mit Romanen wie "Mond über Manhattan", "Mr. Vertigo" und "Das Buch der Illusionen" endgültig zum gefeierten Bestsellerautor hoch.